В Самаре рассказали, сколько человек долечивают от COVID-19 в санаториях

В самарских санаториях долечивают пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской области обсудили вопрос о ситуации в медицинских учреждениях. Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, на протяжении последних четырех недель в регионе на стационарном лечении находится порядка 5 500 тысячи пациентов, а на амбулаторном лечении — почти в три раза больше.

- Что касается санаториев Самарской области, где долечиваются пациенты, перенесшие коронавирус или пневмонию, то на данный момент развернуто 485 коек в таких учреждениях, - сообщил Армен Бенян.

По словам министра здравоохранения, на 30 ноября 2020 года, 371 пациент находятся на лечении в санаториях, а 223 человека уже были выписаны. 274 места по этому направлению находится в резерве второй очереди.