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Стало известно, сколько ковидных коек свободно в Самаре

Об этом рассказали на совещании оперативного штаба Самарской области
Наталья АРТЯКОВА
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По словам министра здравоохранения Армена Беняна, сейчас нет необходимости вводить резервные места для больных коронавирусом

По словам министра здравоохранения Армена Беняна, сейчас нет необходимости вводить резервные места для больных коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на совещании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области рассказал о ситуации в медицинских учреждениях региона. По словам министра, на сегодняшний день в регионе на стационарном лечении находится порядка 5500 тысяч человек и в три раза больше лечатся амбулаторно.

- На данный момент свободный коечный фонд составляет более 18%, если этот показатель снизится до 12%, то будут введены резервные 272 места для больных коронавирусом. Однако на данный момент это не требуется, - сообщил Армен Бенян.

Напомним, что пациентов, которые прошли лечение в инфекционных госпиталях, отправляют на реабилитацию в самарские санатории. На сегодня, для таких пациентов, подготовлено 485 коек на базе санаторно-куротных учреждений. В программу реабилитации и долечивания включились санаторий «Можайский» Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, ОАО «Санаторий им В.П. Чкалова», Санаторий «Волга» санаторно-курортного комплекса «Приволжский» министерства обороны РФ, медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России.