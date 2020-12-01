Самарские памятники, скульптуры и монументы приведут в порядок за 1,5 миллиона рублей

За полгода в Самаре должны привести в порядок 40 пямятников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На портале госзакупок, МБУ "Центр технического и хозяйственного обслуживания" ищут подрядчика на содержание 40 самарских памятников и монументов. Согласно техзаданию, исполнитель должен выполнить различные задачи, в зависимости от времени года. Например, зимой убирать снег и наледь с памятника и вокруг него, а летом очищать от пыли, грязи и вандальных надписей.

Помимо очистки скульптур и уборки территории, фирма должна будет следить за состоянием памятников и, в случае разрушений, устранять повреждения и укреплять объекты культуры.

Контракт рассчитан на полгода, с начала 1 января и до 30 июня 2021. За выполненную работу исполнителю готовы заплатить 1 498 000 рублей. Победителя электронного аукциона выберут уже 2 декабря.