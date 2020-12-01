Бывший накросбытчик из Самарской области вновь попался на хранении растительных веществ

Задержанному может грозить лишение свободы на срок до 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области получили информацию, что житель города Октябрьск незаконно хранит у себя дома наркотические вещества. В ходе проверки, полученные сведения подтвердились. В доме подозреваемого были найдены вещества растительного происхождения, схожие с коноплей и марихуаной.

- По результатам экспертизы установлено, что изъятое из дома подозреваемого 1963 года рождения - это конопля, массой 344 грамма и марихуана, массой 396 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам задержанного, наркотические вещества растительного происхождения он хранил у себя дома для личного употребления, без цели сбыта. По данным правоохранительных органов, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Октябрьск Следственного управления МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.