В первый день зимы в Самаре начнут заливать катки

Совсем скоро во всех районах Самары можно будет покататься на коньках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители города Самара задали вопрос властям по поводу подготовки катков к предстоящему зимнему сезону.

- Наступила зима и пришло время зимних видов спорта. Обращаемся с просьбой дать распоряжение заливать катки, - пишут местные жители в твиттере.

Департамент физической культуры и спорта города Самара ответили, что работа по заливке катков на территории города начнется уже с 1 декабря.

Традиционно площадки для катания на коньках появятся во всех районах города, в том числе на Набережной, площади Куйбышева, в парках и скверах Самары. Как и в прошлые годы, на главной площади города зальют сразу 2 катка — для массовых катаний и для игры в хоккей.