Житель Чапаевска торговал героином прямо из больничной палаты

Мужчину признали виновным в торговле героином Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске вынесли приговор Игорю Дубову, и это уже далеко не первый раз, когда мужчина оказывается за решеткой за наркотики.

Согласно данным открытых источников, в свои 49 лет мужчина выслушал как минимум 5 приговоров, но тяги к наркотикам в нем это не поубавило. В предыдущие разы он уверял следствие и суд, что героин нужен ему исключительно для личного потребления: мол, только он снимает боли от обожженных когда-то ног.

В этом году, как и раньше, суд к его заявления отнесся скептически.

- Дубова задержали в феврале 2020 года после того, как он продал героин наркозависимому, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Он в этот момент находился на стационарном лечении в местной больнице и наркотиками торговал оттуда. "Клиенты" каким-то образом за дозой заходили в том числе к нему в палату.

В этот раз операцию по задержанию Дубова проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области. Обвинение ему предъявили в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Чапаевский городской суд признал его виновным и приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима.