Самарцам объяснили, когда медлить с обращением к инфекционисту не следует

Только доктор может предложить эффективные препараты, которые помогут снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. Фото: Мария ЛЕНЦ

Любой человек может оказаться в ситуации, когда заражение ВИЧ-инфекцией становится вполне реальным. Что бы ни случилось, медлить с обращением к инфекционисту не следует. Только доктор может предложить эффективные препараты, которые помогут снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. В медицине это называется постконтактная профилактика. Лечение начинается сразу после опасного контакта - незащищенный половой контакт, профессиональные риски, - чреватого передачей вируса.

- Пока не существует окончательных заключений о том, что постконтактная профилактика эффективна на сто процентов. Но на сегодняшний день это единственный способ предотвратить инфицирование ВИЧ-инфекцией. Пациент с ВИЧ-отрицательным статусом применяет антиретровирусные препараты – те же, что используют для лечения ВИЧ-инфекции. Важно начинать профилактику в первые 2-3 суток, не позднее чем через 72 часа от момента рискованного контакта. Именно столько времени необходимо вирусу для начала активного размножения в организме человека. Профилактика длится четыре недели. Все это время необходимо ежедневно и строго в определенное время принимать лекарственные препараты. Такие препараты выдаются строго по назначению врача, - рассказала врач-инфекционист Самарского СПИД Центра Старова Юлия.

Эти меры снижают вероятность получения ВИЧ-инфекции и не дают 100% защиту от инфицирования. Чтобы предотвратить заражение и обезопасить себя и своих близких, нужно соблюдать простые правила профилактики: избегать случайных половых партнеров, при половом контракте использовать барьерный метод контрацепции и отказаться от введения инъекционных наркотиков.

Узнать свой ВИЧ-статус можно во всех отделениях Самарского СПИД Центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178

г. Новокуи бышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Вольская , д.1 Б (временно ул.Солнечная 11, 1 этаж (здание поликлиники № 1 Сызранскои центральнои городскои больницы)