Дмитрий Азаров о новых детсадах: Строить будем только там, где нужно людям

Губернатор о решении по детскому саду на улице Шверника в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал свое мнение по поводу ситуации с детским садом на улице Шверника и ЦВР «Поиск». Ранее дискуссия администрации и местных жителей вокруг этих объектов сильно накалилась, но в последствии власти всё же услышали и приняли позицию горожан.

- Важно, что принимая окончательное решение, городские власти все же посоветовались с людьми, выслушали все мнения и приняли решения детский сад не строить. Плохо, что не сделали этого раньше. Как и в случае с центром «Поиск», работа не была проведена заранее, - сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, действия администрации изначально были обратные, поэтому было озвучено не подготовленное и не одобренное местными жителями решение.

- Сначала - советуемся, потом принимаем решение, - обратился к местным властям губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что в данном случае детский сад был инициирован по национальному проекту, поэтому априори должен быть нацелен на удовлетворение людей, и ни в коем случае не вызывать недовольства со стороны жителей города.

- Отказались жители строить детский сад здесь, не выявили в опросе такой потребности - построим в другом месте, там, где жители ждут его и хотят, чтобы детский сад появился. Действовать необходимо только так - в интересах жителей, чтобы каждый новый объект людей радовал, приносил пользу, - заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор еще раз напомнил главам муниципалитетов, городов и сельских районов Самарской области, что в первую очередь необходимо выстраивать работу с жителями. В случае, если муниципальные власти не будут не будут советоваться с местными жителями, убеждать их и обосновывать необходимость тех или иных объектов, то эти объекты будут перенесены в другие муниципальные образования, где власти принимают решения совместно с жителями, где эти объекты являются реальной потребностью и желанием местных жителей.