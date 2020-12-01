ВИЧ-отрицатели: откуда берутся и за что борются

В Самарском СПИД Центре рассказали, почему ВИЧ-диссидентство опасно.

В Самарском СПИД Центре рассказали, почему ВИЧ-диссидентство опасно. Специалисты подчеркнули, что в нашей стране, в том числе и в регионе, немало людей, отрицающих ВИЧ-инфекцию. В их числе есть и носители вируса. Это существенно влияет на оказание медицинской помощи ВИЧ-положительным, в том числе несовершеннолетним, ущемляет их права на жизнь и здоровье. Диссиденты ведут обычный образ жизни, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Они практикуют незащищенные половые контакты, скрывая свой статус или просто не считая важным говорить о нем. Конечно, вопрос, лечиться или нет – личный выбор каждого.

Но ВИЧ-диссиденты подвергают опасности других людей, призывая их отказываться от антиретровирусной терапии. А ведь без необходимого лечения ВИЧ-положительный человек живет всего 10 лет после заражения. Сегодня сотни и тысячи спасенных, благодаря приему лекарств, пациентов успешно строят карьеру, занимаются спортом, заводят семьи и рожают детей. Современные медикаменты действуют непосредственно на вирус, а не на организм. А схема лечения назначается индивидуально, учитывая состояние здоровья и образ жизни человека.

- Заголовки «ВИЧ не существует» обнадеживают. Людям приятно думать, что их болезни нет, что они здоровы. Но верить голословным лозунгам диссидентов просто опасно. Если вы заболели любой другой болезнью – диабетом, например, который тоже требует пожизненного лечения - вам захочется выяснить мнение разных врачей. Поэтому, прежде, чем поверить ВИЧ-диссидентам, обратитесь в Самарский СПИД Центр. Здесь вам расскажут о жизни с ВИЧ-инфекцией – не только врачи. В центре работает группа взаимопомощи, равные консультанты – это обычные люди, живущие с ВИЧ и готовые прийти на помощь тем, кто столкнулся с такой же жизненной ситуацией. Выход есть. Воспользуйтесь возможностью узнать больше и сделать свою жизнь безопаснее, - рассказала психолог Самарского СПИД Центра Ольга Силинская.

Отделения Самарского СПИД Центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178 г. Новокуи бышевск, ул. Чернышевского, д. 1а г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25 г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15 г. Сызрань, ул. Вольская , д.1 Б (временно ул. Солнечная 11, 1 этаж (здание поликлиники № 1 Сызранскои центральнои городскои больницы)