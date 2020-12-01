Умер главный врач Кинель-Черкасской районной больницы

Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Габдулсаматович Нугманов

В Министерстве здравоохранения Самарской области сообщили, что на 57-ом году жизни скоропостижно скончался главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Габдулсаматович Нугманов. Он возглавлял эту организацию с 2007 года, являлся заслуженным работником здравоохранения Самарской области и имел значок отличника здравоохранения.

- Наиль Габдулсаматович родился в Куйбышеве, закончил Куйбышевский медицинский институт, а после интернатуру. Всю свою жизнь врач посвятил сельской медицине — более 15 лет работал терапевтом, а после стал заведующим терапевтическим отделением Алексеевской ЦРБ, - рассказали в министерстве здравоохранения.

По словам его коллег, в последние дни Наиль Нугманов находился в госпитале в Самаре. Врача Кинель-Черкасской больницы родные, близкие и коллеги запомнили как достойного человека, профессионала своего дела, которого любили и уважали.

Редакция КП-Самара приносит свои соболезнования коллегам и родным врача.

Напомним, что в Кинель-Черкасском районе не самая благоприятная обстановка по коронавирусу. С начала пандемии здесь заболели 427 человек, только за последние сутки - 22, это один из самых больших показателей в регионе.