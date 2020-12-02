Предпринимателей региона приглашают на прямой эфир с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области

В ходе встречи со специалистами управления Роспотребнадзора по Самарской области планируется обсудить выработку решений по уменьшению административного давления на бизнес
В областном министерстве экономического развития Самарской области продолжается серия мероприятий, направленных на снижение нагрузки на малый и средний бизнес. Очередная встреча пройдет 2 декабря 2020 года и будет посвящена взаимодействию предпринимателей с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управлением Роспотребнадзора по Самарской области).
Участие в дискуссии за круглым столом примут представители ведомства, областного минэкономразвития, бизнес-сообщества, а также сотрудники прокуратуры, эксперты от общественных организаций и региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Подобные трёхсторонние мероприятия со специалистами надзорных органов в региональном министерстве экономического развития и инвестиций проводятся в рамках деятельности по улучшению инвестиционного климата и в целях снижения административного давления на бизнес. Помимо очной встречи, трансляция дискуссии проходит в официальном аккаунте «Мой Бизнес63» в Инстаргам, а значит, получить максимум полезной информации могут все за интересованные представители предпринимательского сообщества.
В ходе встречи со специалистами управления Роспотребнадзора по Самарской области планируется обсудить выработку решений по уменьшению административного давления на бизнес, рассмотреть принципы работы органа контрольно-надзорной деятельности, механизмы и способы получения замечаний, профилактические мероприятия, новеллы в законодательстве.
Во время эфира у всех участников будет возможность:
- Узнать, кто является подконтрольным субъектом
- Познакомиться с решениями по уменьшению административного давления на бизнес
- Понять, как избежать рисков и не допустить нарушений и штрафов
- Разобраться в вопросах взаимодействия бизнеса с Роспотребнадзором при осуществлении контрольно-надзорной деятельности
- Задать интересующие вас вопросы экспертам встречи
Кроме того, специалисты регионального управления Роспотребнадзора ещё раз расскажут о противоэпидемических мерах и контрольных мероприятиях, которые в настоящее время проводятся на предприятиях малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Прямой эфир пройдёт в Инстаграм-аккаунте https://www.instagram.com/mybiz63/
Дата: 2 декабря 14:00.
Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях: