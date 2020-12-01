Представители малого и среднего бизнеса заключили при поддержке региона экспортные контракты на 15,9 млн долларов

Местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции.

Местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. Это неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров. В поддержке предпринимательства, в раскрытии экспортного потенциала Самарской области - стратегия лидерства региона.

Именно для этих целей правительством Самарской области и в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» был создан Центр поддержки экспорта. Он предоставляет экспортно ориентированным предприятиям услуги бесплатно или на условиях софинансирования.

По итогам 2019 года губерния заняла шестое место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра. Увеличение объемов экспорта продукции региональных производителей в Самарской области происходит, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

«В Центре поддержки экспорта каждому предприятию, готовому к зарубежным поставкам, окажут услуги по поиску иностранных партнеров, подготовке необходимой документации в соответствии с требованиями конкретной страны, а также сопроводят компанию на всех этапах экспортного цикла. За девять месяцев этого года Центром было оказано почти 600 услуг, при поддержке специалистов наши предприниматели смогли заключить 33 экспортных контракта на общую сумму 15,9 млн долларов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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