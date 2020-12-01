Обновленная статистика по коронавирусу на 1 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным на 1 декабря 2020 года в Самарской области выявлено еще 255 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей. Всего в Самарской области с начала пандемии в регионе выявлено 22 610 случаев заболевания опасной инфекцией.

За минувшие сутки успешно завершили лечение 211 человек. Итого из общего числа заболевших выздоровели 20 077 жителей Самаркой области.

Что касается печальной статистики, за сутки в регионе скончалось 11 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего в регионе скончалось 428 человек, с подтвержденным диагнозом COVID-19