Дмитрий Сидухин – о философии хюгге и возможностях, которые предпринимателям дают меры господдержки

В 2020 году Дмитрий Сидухин стал победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель». Его проект сети семейных кофеен «Хюггешная» признали лучшим в номинации «Сфера услуг».

Секретом успеха своего дела Дмитрий считает философию счастья «хюгге», которая легла в основу концепции уличных кафе. А благодаря действующим мерам государственной поддержки, предприниматель даже в период пандемии сумел не только сохранить, но и масштабировать свой бизнес.

Дмитрий получил субсидию на дезинфицирующие средства и профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, совсем недавно оформил кредит от Гарантийного фонда Самарской области по 4,25% на развитие сети кофеен.

Видео-история предпринимателя – по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=YlPpouvhXA0&t=6s