Предпринимателей Самарского региона приглашают на круглый стол «Финаносовые продукты для экспортеров»

2 декабря предпринимателей, ориентированных на экспортную деятельность, приглашают на очный круглый стол

Важно чётко понимать, какие бизнес-задачи будут решены и сколько вообще компания готова потратить на развитие экспорта. Взять часть финансовых затрат и оказать экспертную помощь предпринимателям и организациям готов Центр поддержки экспорта Самарской области.

В среду, 2 декабря предпринимателей, ориентированных на экспортную деятельность, приглашают на очный круглый стол, посвящённый финансовым вопросам ведения экспортной деятельности.

Участники встречи вместе с с экспертами обсудят:

- Финансовые продукты для экспортёров

- Как увеличить свой экспорт с помощью финансовых инструментов

- Страховые продукты для малых и средних экспортёров

- Быстрый возврат НДС

- Что такое экспортный аккредитив и дисконтирование экспортного аккредитива

Спикеры:

Ренат Маняпов — представитель Российского экспортного центра

Людмила Ермолова — старший менеджер по краткосрочному экспортному страхованию Росэксимбанка

Всех, кто заинтересованы в выходе на международные рынки, приглашают присоединиться!

Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://rus63.timepad.ru/event/1483267

Дата: 2 декабря 10:00.

Локация: г. Самара, БЦ «Волга Плаза», ул. Красноармейская, 1.

Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мероприятия проводя тся по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63