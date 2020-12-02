Предпринимателей Самарского региона приглашают на круглый стол «Финаносовые продукты для экспортеров»

2 декабря предпринимателей, ориентированных на экспортную деятельность, приглашают на очный круглый стол
Важно чётко понимать, какие бизнес-задачи будут решены и сколько вообще компания готова потратить на развитие экспорта. Взять часть финансовых затрат и оказать экспертную помощь предпринимателям и организациям готов Центр поддержки экспорта Самарской области.
В среду, 2 декабря предпринимателей, ориентированных на экспортную деятельность, приглашают на очный круглый стол, посвящённый финансовым вопросам ведения экспортной деятельности.
Участники встречи вместе с с экспертами обсудят:
- Финансовые продукты для экспортёров
- Как увеличить свой экспорт с помощью финансовых инструментов
- Страховые продукты для малых и средних экспортёров
- Быстрый возврат НДС
- Что такое экспортный аккредитив и дисконтирование экспортного аккредитива
Спикеры:
Ренат Маняпов — представитель Российского экспортного центра
Людмила Ермолова — старший менеджер по краткосрочному экспортному страхованию Росэксимбанка
Всех, кто заинтересованы в выходе на международные рынки, приглашают присоединиться!
Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://rus63.timepad.ru/event/1483267
Дата: 2 декабря 10:00.
Локация: г. Самара, БЦ «Волга Плаза», ул. Красноармейская, 1.
Мероприятие проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Мероприятия проводя тся по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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