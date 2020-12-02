Самарских предпринимателей научат формировать команду мечты

Тренинг состоится 3 декабря в 9:00 в коворкинг-центре «Точка кипения» СГЭУ по адресу: ул. Галактионовская, 118а.
Мероприятие пройдёт в оффлайн-формате, при соблюдении всех необходимых мер предосторожности
Программа тренинга включает следующие темы:
1. Что такое команда?
2. Жизненный цикл команды
3. Минимально жизнеспособная команда MVT
4. Формирование команды
5. Целеполагание
6. Роли и ответственность в команде
7. Мотивация
8. Эффективная коммуникация в команде
9. Инструменты ускорения работы команды
Тренинг состоится 3 декабря в 9:00 в коворкинг-центре «Точка кипения» СГЭУ по адресу: ул. Галактионовская, 118а.
Количество мест ограничено, поэтому забронируйте себе место по ссылке: https://bit.ly/3qaIPNC
Мероприятия проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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