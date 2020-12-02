Самарских предпринимателей научат формировать команду мечты

Тренинг состоится 3 декабря в 9:00 в коворкинг-центре «Точка кипения» СГЭУ по адресу: ул. Галактионовская, 118а.

Мероприятие пройдёт в оффлайн-формате, при соблюдении всех необходимых мер предосторожности

Программа тренинга включает следующие темы:

1. Что такое команда?

2. Жизненный цикл команды

3. Минимально жизнеспособная команда MVT

4. Формирование команды

5. Целеполагание

6. Роли и ответственность в команде

7. Мотивация

8. Эффективная коммуникация в команде

9. Инструменты ускорения работы команды

Тренинг состоится 3 декабря в 9:00 в коворкинг-центре «Точка кипения» СГЭУ по адресу: ул. Галактионовская, 118а.

Количество мест ограничено, поэтому забронируйте себе место по ссылке: https://bit.ly/3qaIPNC

Мероприятия проводится по заказу минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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