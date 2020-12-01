Врач рассказал, кто умирает от коронавируса в реанимации в Самарской области

Врачи рассказали, кто умирает в реанимации в Самарской области Фото: Вячеслав Сорокин

Главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, кто умирает от коронавируса в реанимации. По его данным, средний возраст таких пациентов сегодня - это 70 лет.

-Мы анализируем, что послужило причиной тяжелого течения болезни или летального исхода. И каждый раз отягчающими обстоятельствами выступает или преклонный возраст, или наличие сопутствующих заболеваний, - отметил Николай Ренц.

Он также поделился другой статистикой: если в мае в больницу попадали пациенты и их средний возраст был 54 года, то сейчас это 65 лет. То есть средний пациент "вырос" на 11 лет.

- У людей старше 65 лет, на фоне хронических заболеваний просто нет возможности противостоять болезни, сохранить легкие, сопротивляться цитокиновому шторму, свертываемости крови, - отметил врач.

Именно поэтому представителей этой категории населения специалисты просят посидеть дома, максимально ограничить контакты с окружающими людьми, ходить в магазин утром или поздно вечером, перед закрытием и беречь себя, не переставать принимать лекарства от своей основной болезни и находиться в контакте с лечащим врачом.

Напомним, что сегодня действует обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Они могут получить больничный без обращения в учреждение здравоохранения.

Напомним, что сегодня, 1 декабря, стало известно о смерти главного врача больницы Кинель-Черкасского района, он лечился в госпитале в Самаре.