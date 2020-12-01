Обзор бизнес-событий наступающего декабря

Приглашаем всех, кто стремится к финансовой свободе, пройти трёхдневный тренинг-курс от Татьяны Рассохиной.

30 ноября 18:00 - Онлайн-марафон «10 шагов к финансовой независимости».

Приглашаем всех, кто стремится к финансовой свободе, пройти трёхдневный тренинг-курс от Татьяны Рассохиной. Для вас простые рабочие техники и лайфхаки по укреплению финансового благополучия.

Детали и регистрация: https://bit.ly/2VgIf2v

2 декабря 10:00 - Круглый стол «Финансовые продукты для экспортеров» от коллег из Центра поддержки экспорта Самарской области.

Примите участие в обсуждении доступных финансовых инструментов для экспортно ориентированных предпринимателей и организаций.

Детали и регистрация: https://bit.ly/3fLweeY

2 декабря 14:00 - Прямой эфир со специалистами управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Узнайте, как избежать рисков и не допустить нарушений и штрафов при взаимодействии с Роспотребнадзором.

Эфир пройдёт в Инстаграм-аккаунте @mybiz63

3 декабря 9:00 - Оффлайн-тренинг «Работа с командой».

Если вы в поиске новых форматов и способов работы со своей командой и мечтаете собрать вокруг себя результативный и профессиональный коллектив, принимайте участие!

Событие пройдёт по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 118а.

Детали и регистрация: https://bit.ly/2JwaFCQ

3 декабря 10:00 - Оффлайн-тренинг «Сложные переговоры. Уметь убеждать и влиять».

Научитесь отстаивать собственные интересы, управлять эмоциями и получите эффективный метод работы со сложными заказчиками.

Детали и регистрация: https://bit.ly/3o5Jo9y

3 декабря 18:00 - Финал конкурса бизнес-идей для школьников.

30 ноября - последний день, когда можно подать заявку и принять участие в конкурсе, чтобы рассказать о своих бизнес-задумках и выиграть крутой приз!

Детали и регистрация: https://bit.ly/3qcNgYd

Все мероприятия реализуются по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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