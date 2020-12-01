Все модельные библиотеки Самарской области увидели «Черный квадрат»

Модальные библиотеки Самарской области увидели «Черный квадрат»

Впервые в Самарской области проходят «Дни Эрмитажа». В рамках этого проекта в Самарском художественном музее открылась уникальная выставка, посвященная знаменитому шедевру Казимира Малевича картине «Черный квадрат». Участниками церемонии открытия стали сотни сотрудников и гостей библиотек Самарской области, а также десятка других организаций. Специально для них открытие и экскурсии прошли в онлайн формате. Поклонники изобразительного искусства больше узнали об истории и философии супрематизма, творчестве художников-авангардистов – в том числе о работах, хранящихся в фондах Самарского художественного музея. Гостем открытия стал автор арт-инсталяции к выставке картины Малевича - Дмитрий Храмов.

- Мы впервые открываем «Дни Эрмитажа» в Самарской области и, вместе с этим, выставку «Черный квадрат» Казимира Малевича. Это событие состоялось благодаря тому, что год назад на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве, отметил во время открытия министр культуры Самарской области Борис Илларионов

Присоединились к церемонии и представители всех 11 модельных библиотек региона, в том числе первая из них, открытая в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в Самаре.

- Когда мы начали работу именно как модельная библиотека, у нас появилось множество книжных новинок, оборудование – музыкальное, световое, театральное, появились ИТ-технологии, – поделилась и.о. заведующего модельной библиотекой №8 Самары Мария Чиндина. – Кроме того мы смогли создавать выставочные пространства, одно из них – «Пятое измерение квадрата», посвященное творению Малевича. Поставили спектакль, посвященный жизненному и творческому пути Казимира Малевича. Поэтому быть участниками онлайн-открытия выставки для нас особенно интересно.

Самая молодая из модельных библиотек региона, одиннадцатая по счету, накануне открылась в селе Богатое. Во время церемонии открытия выставки «Черного квадрата» библиотека получила в дар от художественного музея репродукцию картины Малевича «Жизнь в большой гостинице».

- Долгожданный приезд «Черного квадрата» – событие, важное для культурной жизни всей нашей области, для музея, для меня лично. Мне очень приятно, что к онлайн-открытию подключилось столько библиотек. Уверена, для многих это только начало интереса к искусству ХХ века, к огромным богатствам нашей культуры, – рассказала директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.