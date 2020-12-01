В Самаре в один день сбили двух пешеходов

Женщина и мужчина оказались под колесами автомобилей в одно утро понедельника Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали о дорожной обстановке за 30 ноября 2020 года. Всего за минувший понедельник в Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими, при этом 4 человека получили травмы различной степени тяжести. По данным ГУ МВД в авариях никто не погиб.

Одно из ДТП произошло около 8 часов утра в Самаре на проспекте Карла Маркса. Водитель 1992 года рождения сбил женщину 1972 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №268 по Карла Маркса.

По данным МВД, женщину госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Мужчина переходил Московское шоссе в зоне видимости подземного перехода

Еще один наезд на пешехода был зарегистрирован рано утром, 30 ноября. В 05:50 на Московском шоссе, в районе ТЦ «Империя» водитель 1989 года рождения сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил телесные повреждения, ему назначили амбулаторное лечение.