Бесплатные лекарства получили почти 8 тысяч больных COVID-19 и пневмонией в Самаре

Самарская область одна из первых, кто справился с этой задачей в короткий срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсудили вопрос по обеспечению амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами.

- В Самаре уже 7 595 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией получили необходимые медикаменты. Ежедневно от 500 до 1000 пациентов обеспечиваются бесплатными лекарствами, - сообщили в правительстве Самарской области.

По словам первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова, Самарская область является одним из первых регионов страны, которые достаточно быстро разместили госзаказ и приобрели необходимые медикаменты для пациентов. Кроме того, из регионального бюджета выделяются дополнительные средства на формирование запаса лекарственных препаратов в стационарах.