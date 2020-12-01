"Тольяттикаучук" поддержал фестиваль "Театральный круг"

В финальную афишу фестиваля вошли постановки театров из пяти регионов страны

В Тольятти завершается фестиваль "Театральный круг", инициированный театром "Колесо" при поддержке "Тольяттикаучук". Участие в фестивале приняли представители восьми городов из пяти регионов страны.

В финальную афишу фестиваля вошли спектакль "Эзоп" Альметьевского татарского театра, спектакли Санкт-Петербургского Театра «На Литейном», Московского независимого ТРУ – театра, театра-студии Грань, академического театра республики Башкортостан, Самарского

академического театра, Ульяновского областного театра драмы и постановка мастерской Л.Е.Хейфеца (ГИТИС).

"Театральный круг" продолжает фестивальную традицию театра "Колесо", заложенную в 1993 году ее основателем, народным артистом России Глебом Дроздовым. Фестиваль познакомил тольяттинцев с творчеством Альметьевского татарского государственного театра,

который в этом году номинирован на российскую национальную театральную

премию "Золотая маска", - сказала директор театра "Колесо" Янина Незванкина, отметив, что поддержка предприятия "Тольяттикаучук" позволила возродить в Тольятти фестивальное движение.

Тольяттинский театр "Колесо" показал премьеру - спектакль "Васса".

По итогам фестиваля профессиональное жюри определит лучший спектакль, лучших актеров и актрис первого и второго плана, а также вручит специальные призы.