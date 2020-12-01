Искусственная новогодняя ель в Самаре стоит в среднем 1,2 тыс. рублей

В Самаре стали чаще продавать новогодние ели и украшения к ним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ноябре этого года значительно увеличилось количество предложений о продаже новогодних елей и украшений к ним по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили эксперты "Авито".

По объявлениям в Самаре можно купить как искусственное дерево по средней цене в 1,2 тыс. рублей, так и живую ель в среднем за 200 рублей. Живые деревья стали продавать в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году, а объявлений о продаже искусственных стало больше на 87%.

Также увеличилось количество объявлений о продаже елочных украшений. Гирлянды по цене в 500 рублей стали продавать в 2,2 раза чаще, игрушки в среднем стоят 300 рублей, а продают их на 49% больше.

Мишуру и звезды на елку продают в 5 раз чаще, при этом звезда обойдется в среднем в 500 рублей.

Эксперты считают, что количество объявлений увеличилось, потому что в этом году многие отказались от новогодних поездок из-за пандемии и планируют встречать Новый год дома.