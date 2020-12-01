В Самаре на Мехзаводе появится надземный переход с лифтами

Рядом с заводом "Салют" на Мехзаводе появится надземный переход Фото: Министрество транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области подготовили проект уточненного реестра расходных обязательств на 2021-2023 годы. В документе указаны расходы на строительство пешеходного перехода.

- Переход начнут строить уже в следующем году, на эти цели предусмотрено более 114 миллионов рублей из дорожного фонда, - отметили в минтрансе Самары.

Новый надземный переход планируется возвести на 16 километре Московского шоссе, там где ранее действовал подземный переход на Мехзаводе. Общая длина составит более 12 метров, также проект будет полностью соответствовать предписанным нормам, в том числе будут учтены возможности и потребности маломобильных граждан. Для этого будут установлены специальные подъемники-лифты.