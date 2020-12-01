В регионе 255 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в областной столице, где 102 новых заболевших. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего в регионе 255 новых заразившихся, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Среди пациентов с ОРВИ и пневмонией выявили 227 заболевших, 28 нашли при профосмотрах.

Скончались 11 человек, в том числе пять женщин в возрасте от 62-х до 82-х лет и шестеро мужчин от 48-ми до 74-х лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в регионе 22 610 заразившихся, из которых вылечились более 20 тыс., в том числе 211 за прошедшие сутки, умерли 428 человек.