Военнослужащие самарской спортроты ЦСКА выиграли 47 медалей

29 рядовых спортроты ЦСКА выиграли 47 медалей

Военнослужащие самарской спортроты ЦСКА за свой срок службы выиграли 47 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Спортсмены совмещали тренировки с воинской службой, продолжая выступать в составе сборных команд страны по своим видам спорта. В итоге 29 рядовых спортроты выиграли 47 медалей, в том числе 15 золотых, 10 серебряных и 22 бронзовые.

Мастер спорта по тхэквондо Максим Храмцов получил медаль "За укрепление боевого содружества" за победу на VII летних Всемирных военных играх, которые прошли в китайском городе Ухань в 2019 году.

Отслужив установленный срок, спортсмены получили военные билеты и были уволены в запас. Ранее на службу в спортроту отправились еще 38 профессиональных спортсменов.