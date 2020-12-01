В декабре самарцы получат две квитанции для оплаты холодной воды и канализации, одна из которых - авансовая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре самарцы получат две квитанции на оплату холодной воды и канализацию, одна из которых - авансовая. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".

Абоненты, которые оплатят счета по обеим квитанциям, получат на выбор скидку в 100 рублей на следующий платеж или подарок. Зарегистрировавшись на сайте компании, добросовестные абоненты смогут принять участие в розыгрыше призов.

Ранее коммунальщики направили злостным неплательщикам уведомления с требованием опалить задолженности и информация о дальнейших действиях в отношении должников. Было подготовлено более 45 тыс. писем на сумму почти в 730 млн рублей.