В Тольятти будут судить старшего мастера химического предприятия, на котором погибли двое рабочих

Уголовное дело в отношении старшего мастера химического предприятия, где погибли рабочие, передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в суд передано уголовное дело в отношении старшего мастера ПАО "Тольяттиазот", которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

В апреле текущего года во время работ в емкости на предприятии произошло воспламенение, в результате которого двое рабочих с ожогами были доставлены в больницу, где в дальнейшем от полученных травм скончались.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении старшего мастера компании. Следователи считают, что он не отнесся должным образом к выполнению своих обязанностей и не обеспечил надлежащую безопасность.

В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.