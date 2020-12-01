"Потерь допустить нельзя". Дмитрий Азаров объяснил, какими будут новые выплаты для медиков за работу с COVID-19

В Самарской области поговорили о новом порядке выплат медикам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании рабочей группы рассказал, каким будет новый порядок выплат медикам за работу с коронавирусными больными. Напомним, что в новом постановлении №1762 в него внесены изменения. Сами участники встречи считают,что распределение выплат станет более справедливым: раньше одинаковую сумму получали врачи, проработавшие весь месяц, и те, кто вышел на "ковидную" смену один раз.

Однако губернатор подчеркнул, что очень важно сгладить переходный период и не допустить потерь среди медиков.

- Ознакомившись с методиками в соответствии с постановлением 1762, я увидел, что есть некоторые сложности, и посчитал крайне важным поставить вопрос и на федеральном уровне - чтобы в переходный период, когда мы только отлаживаем механизмы выплат, пересчета по новым правилам были выделены дополнительные средства на этот переходный период, - отметил Дмитрий Азаров.

Он сообщил, что такие деньги выделены всем регионам, всего 10 млрд рублей, и за такое решение губернатор благодарен президенту и правительству РФ. Деньги направят на разовые доплаты на переходный период

- Мы со своей стороны из регионального бюджета также готовы подстраховать ситуацию,чтобы все было справедливо, - отметил губернатор.

Главврачам больниц поручили создать специальные комиссии в каждом учреждении и проверять все документы на выплаты, а также заранее рассказать коллективу, чего им ждать, чтобы не было недопонимания.