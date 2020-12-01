В двух новых корпусах появится по 70 дополнительных коек

До конца текущего года в Самарской области начнется строительство двух корпусов в крупнейших ковид-госпиталях региона. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора.

Корпуса будут строить около больницы Середавина в Самаре и 5-й горбольницы в Тольятти. Оба корпуса строятся как приемно-диагностические отделения, в каждом из будет по 70 коек. В этих корпусах пациентам будут проводить первичные обследования для отправки в стационар.

Как отметил глава региона Дмитрий Азаров, строительство начнется при поддержке федерального бюджета.