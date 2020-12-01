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Не приводите в дом смерть: как пользоваться газовым оборудованием, чтобы не случилось трагедии

Жителям Самары рассказали о простых правилах безопасности, которые должен знать каждый
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Как эксплуатировать газовое оборудование, чтобы не произошло трагедии

Как эксплуатировать газовое оборудование, чтобы не произошло трагедии

За последние пять лет в Самарской области угарным газом отравились почти 600 человек, 49 из них скончались. В большинстве случаев трагедия случилась по вине самих потребителей: кто-то поставил над плитой принудительную вытяжку, перемонтировал газовое оборудование, поменял выходы на дымоход и вентканал, кто-то не проверил автоматику безопасности. Что нужно делать для того, чтобы не потерять близких, и сохранить свою жизнь, и как правильно пользоваться газовым оборудованием, рассказали в Средневолжской газовой компании.

В первую очередь жителям напоминают, что газовое оборудование – это не игрушка. Его нельзя самовольно перемещать и монтировать, изменять конструкцию вентканалов и дымоходов. За любыми изменениями нужно обратиться в газовую компанию. Также нельзя пользоваться котлом с неисправной автоматикой безопасности или же намеренно отключать ее.

Нельзя пользоваться газовыми приборами при закрытой форточке, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Каждый раз, включая приборы, нужно проверить тягу, если она плохая - выключить газ, проветрить помещение и обратиться к специалистам. Оставлять работающую плиту или газовую колонку без присмотра тоже не стоит, если они не рассчитаны на непрерывную работу и не оснащены автоматикой.

Еще одна ошибка - включать вытяжку над газовой плитой при работе колонки и не открывать при этом форточку. В этом случае часто происходит нарушение отвода продуктов сгорания и угарный газ поступает в помещение.

Что делать, если в помещении пахнет газом?

- немедленно прекратить пользование газовыми приборами,

- перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них,

- открыть окна или форточки для проветривания,

- из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 для сотовой связи,

- не зажигать огня, не пользоваться электроприборами (в т.ч. электроосвещением и электрозвонком).