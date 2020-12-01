В больнице Середавина в Самаре родилось 135 двоен с начала года

Двойняшек и тройняшек в этом году родилось больше

С начала года в больнице Середавина в Самаре родилось 135 двоен. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Как отмечают в больнице, за весь прошлый год появилось 126 двойняшек. Тройняшек тоже стало больше. Если за прошлый год было 3 тройни, то сейчас уже 5.

Недавно из больницы выписали королевскую двойню - мальчика и девочку. Вес мальчика 2 640 граммов, девочки – 2 390 граммов. "Королевская двойня – мальчик и девочка – у нас в отделении родились на прошлой неделе. На свет они появились немного раньше срока, в 36 недель, но благодаря нашим врачам все прошло замечательно", - рассказывает заведующая отделением новорожденных Перинатального центра Ольга Зернова.

Всего в прошлом году в больнице Середавина родилось более 4,5 тыс. детей, а в этом году - уже 4 405.