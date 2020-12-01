В Самаре "Единая Россия" отметила день рождения волонтерством

Даже в праздник волонтеры на посту

1 декабря партия "Единая Россия" отмечает день рождения, но и волонтеры, и депутаты не сидят в этот день без дела. Движение взаимопомощи развивается во всех регионах. Добровольцы отвозят пациентов на прием к врачам, в Самаре единороссы договорились с владельцами автомоек, которые бесплатно дезинфицируют авто, перевозящие медиков. Волонтеры доставляют больным бесплатные лекарства, в добровольческую работу включились студенты медвузов.

- Жизнь наша складывается из мелочей, а большие дела из малых. Я благодарен каждому, кто откликнулся на призыв нашей Партии и внёс свою посильную лепту в оказание помощи пострадавшим от пандемии. Личное ли это участие или финансовая и организационная помощь. Каждый это сделал от чистого сердца и по своим возможностям. Когда мы вместе - мы реальная сила, - поделился своим мнением руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

На федеральном уровне "Единая Россия" реализует и другие варианты взаимопомощи. Так в регионах в ближайшее время благодаря совместной работе партии и Кабмина появится бесплатное такси для врачей. А с операторами связи договорились, что звонки в ковидные больницы будут бесплатны по всей стране.