Глава СК РФ раскритиковал расследование гибели 16-летней девочки после операции в Самаре

Следователи не нашли состава преступления в смерти 16-летней девочки после операции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, во время которого раскритиковал самарское следственное управление СК РФ из-за расследования обстоятельств смерти 16-летней девочки, которая умерла после операции в Самаре.

В декабре 2017 года девочке провели плановую операцию в Клиниках СамГМУ, после которой начались осложнения, из-за чего ей ампутировали ногу. После этого пациентка впала в кому и умерла 10 января.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, но через 10 месяцев его закрыли, поскольку не обнаружили в действиях медиков состава преступления.

Глава СК России ставил расследование этого дела на контроль. Он считает, что необходимые следственные действия в полном объеме выполнены не были, и добавил, что преступления, связанные с несовершеннолетними, должны быть на особом контроле и требуют оперативного реагирования.