В Самарской области почти 9 тыс. первенцев получили наборы для новорожденных

Детский набор содержит все необходимое для первых месяцев жизни

В Самарской области почти 9 тыс. первенцев получили специальные наборы для новорожденных, которые включают все необходимое в первые месяцы жизни ребенка. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В набор входят комбинезоны, ползунки, постельные принадлежности и другие необходимые вещи. Контейнер, в котором находятся вещи, в дальнейшем можно использовать для игрушек. Если в семье, ожидавшей первенца, рождалась двойня или тройня, то подарочный набор получал каждый ребенок.

В этом году только в больнице Середавина родилось уже более 4 тыс. детей, в том числе 135 двоен, у пяти семей появились тройняшки.