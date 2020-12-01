В ковид-госпиталь в Южном городе в Самарской области направлен 21 сотрудник СамГМУ

В госпитале в Южном городе из университета направлены хирурги, нейрохирурги, педиатры, стоматологи, физиотерапевты и ординаторы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На работу в ковид-госпиталь в микрорайон Южный город, который располагается около Самары, направлен 21 сотрудник самарского медицинского университета (СамГМУ). Об этом говорится в сообщении регионального минздрава.

В госпитале в Южном городе из университета направлены хирурги, нейрохирурги, педиатры, стоматологи, физиотерапевты и ординаторы.

Ранее под ковидный госпиталь решили переоборудовать поликлинику Юг-2, открытую в конце прошлого года. Госпиталь рассчитан на 210 коек, из которых 100 с возможностью подключения к ИВЛ, а также шесть реанимационных коек.

По данным на 1 декабря, в регионе 22 610 заразившихся, из которых вылечились более 20 тыс., в том числе 211 за прошедшие сутки, умерли 428 человек.