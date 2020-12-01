В Тольятти на 71-м году жизни умерла благотворитель Галина Ямпольская

Галина Ямпольская последние 25 лет активно занималась благотворительностью

Благотворитель Галина Ямпольская умерла в Тольятти. Об этом сообщили в организации Фонд Тольятти.

Галина Ямпольская ушла из жизни 30 ноября. На протяжении последних 25-ти лет она занималась благотворительной деятельностью. Она передавала продукты и подарки малообеспеченным семьям, вместе с волонтерами собирала и отвозила бездомным теплую одежду и обувь, устраивала праздники для пожилых, организовала для пенсионеров занятия по изготовлению подарков. В пандемию собирала и передавала продуктовые наборы многодетным семьям.

Она считала, что благотворительность – это не только материальная поддержка нуждающихся, но и вовлечение людей в социальную жизнь, что особенно актуально для пожилых.

Галина Ямпольская умерла на 71-м году жизни.