Дмитрий Азаров: «Сообща мы справимся с этим незримым врагом»

Глава региона медработников, волонтеров и всех, кто оказывает поддержку врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сообща удастся справиться с угрозой распространения коронавирусом.

«Общая беда нас объединила. Очень надеюсь, что сообща мы справимся с этой бедой, с этим незримым врагом», - сказал губернатор, поблагодарив медработников, волонтеров и всех, кто оказывает поддержку врачам.

Ранее глава региона поблагодарил правительство РФ и президента Владимира Путина за поддержку инициативы о выделении средств на разовые выплаты медикам. Губернатор уверен, что это позволит врачам и медсестрам спокойно пройти переходный период, когда меняется механизм начисления доплат.

Кроме того, Дмитрий Азаров сообщил, что до конца текущего года в Самарской области начнется строительство двух корпусов в крупнейших ковид-госпиталях региона - около больницы Середавина в Самаре и 5-й горбольницы в Тольятти.