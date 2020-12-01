Необычное дерево растет в лесу Центрального района Тольятти

В Тольятти сфотографировали необычное дерево, которое растет в лесу Центрального района. Его фото появилось у пользователя Instagram.

Как рассказал автор фото, дерево находится около места, которое часто посещают горожане с детьми и зимой катаются там с горок на санках.

По-видимому, это дерево с корневой системой, которая вышла наружу почвы. По одной из версий, такое происходит на болотистой местности, либо корням в земле что-то мешало прорости, например, камни, бревна, старые корни от других деревьев. Кроме того, существует теория, что таким образом дерево как бы поднимается над поверхностью, чтобы получать как можно больше солнечного света.