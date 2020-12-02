Дорожные войны: на одной из улиц Самары подрались водители и пассажиры двух автомобилей

Драка на пересечении Авроры и Печерской создала небольшой затор на дороге Фото: скриншот видео

Вечером, 1 декабря, около 8 часов вечера на пересечении улиц Авроры и Печерская произошел конфликт между участниками движения. По словам очевидцев, в драке участвовали водители и пассажиры автомобилей Chevrolet и «Жигули».

- Предпосылки конфликта пока неизвестны, но на протяжении длительного времени белый «Шевроле» пытался догнать красную отечественную легковушку. После всего преследователь, через сплошную линию разметки, «подрезал» ВАЗ и между ними завязалась драка, - сообщает очевидец.

Момент «боя» в рукопашную попал на запись видеорегистратора автомобиля, который ехал позади участников конфликта. Как рассказали свидетели потасовки, один из «бойцов» из автомобиля Chevrolet палкой снес зеркало у ВАЗовской легковушки, а потом сел в свою иномарку и покинул место драки. Красные «Жигули» так и остались стоять на перекрестке.

Официальной информации от полицейских по данному инциденту пока нет. Дальнейшие подробности неизвестны.