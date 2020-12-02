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У самарских бизнесменов конфисковали 94 литра нелегального алкоголя

Спиртосодержащую продукцию уничтожили представители Росалкогольрегулирования
Наталья АРТЯКОВА
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Судебные приставы-исполнители Советского района Самары передали на уничтожение 94 литра алкогольной продукции без документов Фото: УФССП по Самарской области

Судебные приставы-исполнители Советского района Самары передали на уничтожение 94 литра алкогольной продукции без документов Фото: УФССП по Самарской области

Несколько самарских бизнесменов торговали алкогольной продукцией без сопроводительных документов. Предпринимателей привлекли к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ и назначили наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции.

В отделении судебных приставов Советского района Самары судебным приставом-исполнителем возбуждены исполнительные производства в отношении индивидуальных предпринимателей. Также суд принял решение об уничтожении 94 литров конфискованного алкоголя.

Нелегальные спиртосодержащие напитки были переданы представителям Росалкогольрегулирования для последующего уничтожения.