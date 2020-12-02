Жителя Самары оштрафовали за кустарное производство автозапчастей

В отношении 48-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело Фото: СК РФ по Самарской области

В Красноглинском районе местный житель в своем гаражном боксе в поселке Прибрежный занимался изготовлением автозапчастей, которые впоследствии собирался продать. Как выяснилось из заключения эксперта, производимые запчасти не соответствовали обязательным требованиям безопасности и представляли собой опасность для жизни и здоровья человека.

- В период с марта по август 2020 года обвиняемый кустарно изготавливал автомобильные запчасти для ВАЗ-2108, а именно растяжки нижнего рычага передней подвески в количестве 3 штук. Мужчина собирался продавать детали, которые, по заключению эксперта, представляли собой опасность при эксплуатации, - сообщили в следственном комитете по Самарской области.

Приговором федерального суда Красноглинского района города Самары Смолеву назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тысяч рублей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Комсомольского района города Тольятти для рассмотрения по существу.