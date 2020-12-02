Средняя зарплата в Самаре вырастет до 52 тысяч рублей

По мнению чиновников через несколько лет жители Самары будут в среднем получать больше 50 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось расширенное заседание комитета по бюджету думы Самары и фракции «Единая Россия», на котором городские чиновники предсказали рост заработной платы в последующие годы.

Несмотря на то, что по состоянию на 1 июля 2020 года в Самаре наблюдался пятикратный прирост числа безработных, в сравнении с показателями прошлого года, чиновники предполагают, что среднемесячная зарплата в регионе к 2023 году составит от 48 до 52 тысяч рублей.

- Такой рост безработных в этом году может быть связан с тем, что увеличилось пособие по безработице и из «тени» вышли те, кто не работал и ранее. Я уверен, что среднегодовых показателей по уровню безработных удастся достичь к 2023 году, тогда число безработных составит 4500 человек, - заявил руководитель департамента экономического развития администрации Самары Владислав Зотов.

По словам руководителя департамента, До конца 2020 года среднемесячный размер заработной платы составит 42 641 рубль, в 2021 году — 45 840 рублей, в 2022 году — 48 730 рублей. Таким образом, прогнозируемый рост рассчитывается на уровне 6 – 7%.