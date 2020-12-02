Житель Самарской области собирал в овраге коноплю и хранил наркотики в коробочках от зубного порошка

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой и вымогательство Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейским Шенталинского района Самарской области поступила информация, что один из местных жителей может хранить в своем доме наркотики. В ходе проверки в доме 50-летнего подозреваемого в кладовом помещении были найдены пакеты и коробки с веществами растительного происхождения.

- Экспертиза показала, что изъятое является наркосодержащим растением — конопля, общим весом 342 грамма, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный пояснил, что коноплю он собирал в ближайшем овраге и хранил для личного потребления, без цели сбыта. Следственным отделом по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Жителю Самарской области может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.