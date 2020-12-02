Самарцы поймали белочку: общительный грызун пристает на улице к местным жителям

Белки-попрошайки запрыгивают на плечи прохожим Фото: Людмила Пятыгина

В социальных сетях появились фотографии белки, которая, по словам местных жителей, совершенно не пугливая и даже берет еду с рук.

В комментариях к фотографиям пишут, что общительный зверёк обитает на улице Советской Армии рядом с храмом и прудом.

Фото: Людмила Пятыгина

- Очень дружелюбная и общительная. Ест спокойно прямо с рук и даже может запрыгнуть на плечи прохожим, - говорят местные жители.

По словам жителей района, белки в основном обитают в районе телецентра, где неравнодушные жители даже повесили на деревья для них кормушки.