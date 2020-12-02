Заболели коронавирусом 263 человека, четверо скончались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 декабря 2020 года, появилась обновленные данные по заболеванию новой коронавирусной инфекции среди жителей Самарской области. За сутки в Самаре зарегистрировано 263 случая заражения опасной инфекцией. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии заболели 22 873 человека.

Успешно справились с болезнью 20 332 человека, в том числе за сутки выздоровели 255 человек.

В Самарской области, на протяжении месяца, ежедневно увеличивается количество умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. За минувшие сутки от коронавируса скончалось еще 4 жителя губернии, таким образом общее число умерших на сегодня составило 432 человека.