В массовом ДТП в Самаре пострадали двое мужчин и ребенок

"Рено" не уступил "Хендаю", после столкновения корейский автомобиль отбросило в попутный "Шевроле" Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 1 декабря, в Самаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. По данным ГУ МВД по Самарской области, молодой человек 1994 года рождения на автомобиле «Рено», при повороте налево с улицы Победы, не уступил дорогу встречному «Хендаю» под управлением 34-летнего мужчины.

- От удара «Хендай» отбросило на автомобиль «Шевроле», которым управлял водитель 1964 года рождения, а в салоне в это время находилась 12-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В результате столкновения пострадали водители автомобилей «Хендай» и «Шевроле», а также ребенок из «Шевроле». Прибывшие на место врачи скорой помощи назначили мужчинам амбулаторное лечение, а девочку с травмами госпитализировали в больницу.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.