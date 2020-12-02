В Самаре планируют отремонтировать Южное шоссе

По мнению автолюбителей, колеи на Южном шоссе могут спровоцировать ДТП Фото: Петр Синдяшкин

На протяжении долгого времени местные жители жалуются на состояние Южного шоссе — глубокие колеи мешают комфортному вождению и создают аварийные ситуации на дороге.

В марте этого года на Южном шоссе была скорректирована схема движения — установили разрешенную скорость не выше 40 км/ч. Уже тогда вопрос о ремонте дороги на участке часто возникал среди местных жителей. Недавно в твиттере вновь начали указывать на проблему с дорогой.

- Вот уже год как на Южном шоссе установлено ограничение скорости в 40 км/ч. Из-за колейности дороги от Солнечного рынка до Заводского шоссе недавно случилось еще одно ДТП, так как автомобиль буквально выбрасывает на полосу встречного движения. Я устал уже ездить и бояться, - пишет мужчина в адрес самарских властей.

На сообщение в твиттере оперативно отреагировали в департаменте городского хозяйства и экологии. Как отметили чиновники, проведение ремонтных работ на Южном шоссе запланированы на 2021 год.