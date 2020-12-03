Артур Атанов: «Мы хотим изменить рынок клининга»

Если вы думаете, клининг и высокие технологии никак не связаны друг с другом, то глубоко заблуждаетесь. Это на своём примере доказывает клининговая компании для бизнеса «Clean.si» и ее основатель Артур Атанов.

Его компания действительно не похожа на большинство предприятий в этой сфере. «Мы хотим изменить рынок клининга. Для нас на первом месте – технологии и IT-решения. Отсюда – и другая модель управления: Uber-модель без представительств», - рассказывает Артур.

В офисе клининговой компании «Clean.si» сегодня работает всего два человека, которые контролируют работу 150 исполнителей по всей стране. Услуги клининга оказываются в 88 городах России. Основная специализация – ритейл: уборка в офисах, магазинах, аптеках и т.д.

Систематизировать и упростить бизнес-процессы позволил инновационный подход, которого придерживается бизнесмен. А быстро внедрить важные изменения Артуру помог грант на развитие своего дела, который он получил после участия в акселераторе PROБизнес, проводимом при поддержке регионального минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Когда мы начинали, у нас было два магазина и 18 тысяч рублей оборота, - рассказывает Артур Атанов. - За 2019 год мы сделали оборот уже в 3,5 млн рублей, а в 2020 году планируем, что оборот составит около 8 млн рублей».

Видео-история предпринимателя – по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=qLLXyyUmlxQ