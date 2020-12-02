В Самарском зоопарке гостит конь Пржевальского по кличке Леший

Этих редких животных можно встретить исключительно в заповедниках и питомниках Фото: Самарский зоопарк

В зоопарк Самары на некоторое время привезли жеребца лошади Пржевальского по имени Леший. Ранее Лешего и еще двух кобыл той же породы привезли в сафари-парк в поселке Формальный Кинельского района.

Лошади Пржевальского в питомнике в Кинельском районе

- Коня привезли к нам из сафари-парка. Леший некоторое время поживет в зоопарке и любой желающий сможет прийти и увидеть редкого жеребца, - сообщили представители самарского зоопарка.

Отметим, что лошадь Пржевальского уже не встречается в дикой природе, сейчас насчитывается всего около 550 особей этой породы и они занесены в Красную книгу, поэтому увидеть в живую этих прекрасных лошадей можно только в питомниках или заповедных зонах.